«Барселона» снова не смогла договориться с Дембеле, назначена новая встреча

Встреча представителей «Барселоны» с нападающим Усманом Дембеле по поводу продления контракта снова не принесла положительных результатов, сообщает источник.

Сообщается, что это не означает, что на этом переговоры закончатся. Вместо этого должна состояться еще одна новая встреча между представителями клуба и агентом Дембеле, поскольку усилия по достижению решения будут продолжаться.

Утверждается, что Дембеле потребует годовую зарплату в 20 миллионов евро в год, и об удовлетворении этих требований для «Барсы» практически не может быть и речи. В клубе считают, что достичь соглашения будет сложно, учитывая текущую финансовую ситуацию в «Барселоне».