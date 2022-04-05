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Бензема: «Вернулся в сборную не для того, чтобы войти в историю»

05 Апреля 2022 • 13:14 Комментировать

Нападающий «Реала» Карим Бензема дал интервью L’Équipe, в котором рассказал о своей игре в сборной Франции.

«Во-первых, для меня возвращение спустя пять лет было чем-то вроде события. Это было действительно незабываемо, потому что я никогда не сдавался. Потом я выиграл трофей, и это было очень важно для меня. Сейчас приближается чемпионат мира, и мне нужно попытаться сделать что-то большое», - сказал Бензема.

Тем не менее, он отметил, что играет в сборной не ради исторических достижений.

«Я не играю в футбол, говоря себе: «Мне нужно войти в историю со сборной Франции». Я играю, чтобы получать удовольствие», - отметил футболист.

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Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции
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