Араухо: «Надеюсь, что смогу еще много лет играть в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» заявил журналистам, что переговоры по новому контракту продолжаются, и он надеется играть в клубе еще много лет.

«Я очень счастлив быть здесь. Я доволен поддержкой людей. Мы работаем над обновлением. На этой неделе у нас собрание», — сказал он. «Я надеюсь, что это скоро решится, и я смогу еще много лет играть в этом клубе. Я хочу остаться здесь».

Ранее сообщалось об интересе к Араухо со стороны «Манчестер Юнайтед». В то же время представители «Барселоны» проинформировали футболиста, что последний вариант контракта будет окончательным.

Сообщается, что на днях пройдет встреча между футболистом и представителями каталонского клуба.