Мбаппе: «Очень счастлив играть рядом с Месси»

Форвард «ПСЖ» еще больше подлил масла в огонь по поводу слухов о продолжении его карьеры, заявив, что счастлив играть рядом с Лионелем Месси.

«Он может улучшить мою игру, потому что он уникальный игрок. У меня есть шанс сыграть с ним, это честь. Я всегда говорил, что никогда не думал, что буду играть с Месси, но сегодня я играю и очень счастлив. Я многому у него учусь, он уникальный игрок, легенда, которая войдет в историю футбола. Это удовольствие для меня», - сказал Мбаппе в интервью ESPN Argentina.

Ранее сообщалось, что, хотя Мбаппе устно договорился с представителями «Реала» о переходе, а «ПСЖ» не оставляет попыток продлить контракт с нападающим, в дело вмешался некий третий клуб. Мбаппе взял время на раздумья.

«Я сказал по французскому телевидению, что еще не принял решение. Я расслаблен, заканчиваю сезон и у меня все хорошо в голове. Посмотрим, что получится…», - сказал форвард «ПСЖ».