Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе: «Очень счастлив играть рядом с Месси»

05 Апреля 2022 • 10:34 Комментировать

Форвард «ПСЖ» еще больше подлил масла в огонь по поводу слухов о продолжении его карьеры, заявив, что счастлив играть рядом с Лионелем Месси.

«Он может улучшить мою игру, потому что он уникальный игрок. У меня есть шанс сыграть с ним, это честь. Я всегда говорил, что никогда не думал, что буду играть с Месси, но сегодня я играю и очень счастлив. Я многому у него учусь, он уникальный игрок, легенда, которая войдет в историю футбола. Это удовольствие для меня», - сказал Мбаппе в интервью ESPN Argentina.

Ранее сообщалось, что, хотя Мбаппе устно договорился с представителями «Реала» о переходе, а «ПСЖ» не оставляет попыток продлить контракт с нападающим, в дело вмешался некий третий клуб. Мбаппе взял время на раздумья.

«Я сказал по французскому телевидению, что еще не принял решение. Я расслаблен, заканчиваю сезон и у меня все хорошо в голове. Посмотрим, что получится…», - сказал форвард «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
11:04 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Надеюсь, что смогу еще много лет играть в «Барселоне»
10:35 · Испания. Ла Лига
Исак готов уйти из «Реал Сосьедада», если команда не выйдет в еврокубки
10:34 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Очень счастлив играть рядом с Месси»
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в Рафинье, даже если останется Дембеле
10:03 · Англия. Премьер-лига
Пойет: «Модрич – лучший из тех, кого я тренировал»
09:55 · Испания. Ла Лига
Де Пауль: «Сомневаться в Симеоне — безумие»
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обратил внимание на Окампоса
08:18 · Испания. Ла Лига
Браис Мендес попал в сферу интересов «Реала»
06:03 · Германия. Бундеслига
«Реал» «прощупывает» Гнабри
04:49 · Испания. Ла Лига
Педро Родригес посетил матч «Барселоны» с «Севильей» и сфотографировался с бывшими партнёрами
04:39 · Испания. Ла Лига
Дембеле уступает по количеству голевых передач в Испании лишь Бензема
04:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не проигрывает в чемпионате уже 14 туров - это лучшая подобная серия на данный момент в Европе 1
03:52 · Испания. Ла Лига
Приоритеты «Барселоны» в атаку: Левандовски и Холанн
03:33 · Испания. Ла Лига
Бензема: «С Мбаппе в «Реале» мы сможем забить в 2 раза больше голов»
02:06 · Испания. Ла Лига
«Реал» запланировал кардинальную чистку состава
Все новости
Рекомендуем