Полузащитник «Сельты» Браис Мендес попал в сферу интересов «Реала», сообщает Defensa Central.

«Реал» следит за прогрессом 25-летнего полузащитника «Сельты» и просмотрели его в недавней игре между двумя командами в минувшие выходные.

Нынешние центральные полузащитники мадридского клуба – Иско и Дани Себальос – скорее всего, покинут «Реал» в межсезонье. В то же время, мадридский клуб ищет потенциальную замену стареющим Луке Модричу и Тони Кроосу.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.