Приоритеты «Барселоны» в атаку: Левандовски и Холанн

Руководители «Барселоны» продолжают работать над подписанием качественного центрального форварда. Президент Жоан Лапорта рассматривает несколько кандидатур, среди которых еще вчера был Мохамед Салах («Ливерпуль»). В итоге каталонцы отказались от египтянина. Форвард попросил зарплату в 17 млн евро в год.

Издание As сообщает, что «Барселона» сделает акцент на трансферы Левандовски («Бавария») либо Холанна («Боруссия» Д). Менеджмент уверен, что с точки зрения экономической эти варианты гораздо лучше.