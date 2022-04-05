Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Приоритеты «Барселоны» в атаку: Левандовски и Холанн

05 Апреля 2022 • 03:52 Комментировать

Руководители «Барселоны» продолжают работать над подписанием качественного центрального форварда. Президент Жоан Лапорта рассматривает несколько кандидатур, среди которых еще вчера был Мохамед Салах («Ливерпуль»). В итоге каталонцы отказались от египтянина. Форвард попросил зарплату в 17 млн евро в год.

Издание As сообщает, что «Барселона» сделает акцент на трансферы Левандовски («Бавария») либо Холанна («Боруссия» Д). Менеджмент уверен, что с точки зрения экономической эти варианты гораздо лучше.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол 1.55 4.00 6.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
04:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не проигрывает в чемпионате уже 14 туров - это лучшая подобная серия на данный момент в Европе
03:52 · Испания. Ла Лига
Приоритеты «Барселоны» в атаку: Левандовски и Холанн
03:33 · Испания. Ла Лига
Бензема: «С Мбаппе в «Реале» мы сможем забить в 2 раза больше голов»
02:06 · Испания. Ла Лига
«Реал» запланировал кардинальную чистку состава
01:17 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - лидер Европы по победам с минимальным счётом
00:53 · Испания. Ла Лига
Источник: в борьбу за Мбаппе вступил таинственный третий клуб
00:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта пригласил Месси на презентацию обновлённого «Камп Ноу»
00:30 · Испания. Ла Лига
Выяснилась точная дата возвращения Фати на поле
04 Апреля
23:59 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» на последней минуте вырвал победу у «Эспаньола»
23:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и представители Араухо встретятся завтра для обсуждения контракта
23:14 · Испания. Ла Лига
Иньяки Уильямс получил предложение от сборной Ганы, но хочет играть за Испанию
23:13 · Испания. Ла Лига
Винисиус начал переговоры с «Реалом» о продлении контракта
22:47 · Испания. Ла Лига
«Алавес» отправил в отставку главного тренера
20:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» проведёт новые переговоры с Дембеле
19:57 · Испания. Ла Лига
Гави откажет «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», чтобы остаться в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем