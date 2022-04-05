«Реал» запланировал кардинальную чистку состава

Флорентино Перес принял решение провести кардинальную чистку будущим летом. Издание Marca сообщает, что команду ждет тотальная перестройка.

Однозначно покинут команду: Вальехо, Йович, Мариано Диас, Марсело, Бэйл, Иско. Под вопросом остаются Рейньер, Одриосола и Кубо.

Особый интерес к Браиму Диасу, который отлично проявляет себя в «Милане». Перес хотел бы вернуть испанца, но вряд ли для него найдется место в стартовом составе при текущих условиях. Однако учитывая возможный уход Асенсио, Диас имеет шансы для возвращения в Мадрид.

Карло Анчелотти попросил у президента «Реала» несколько новых игроков, а для этого необходимо избавиться от старых.