«Реал Сосьедад» - лидер Европы по победам с минимальным счётом

В тридцатом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» переиграл с минимальным счетом гостей из «Эспаньола». Единственный мяч был забит с пенальти в компенсированное арбитром время матча. Это была уже восьмая победа клуба из Сан-Себастьяна в текущем сезоне Ла Лиги с минимальным счетом 1:0.

По этому показателю клуб вышел на единоличное первое место среди самых главных пяти европейских чемпионатов. По семь побед с минимальным счетом сразу у четырех клубов - это английский «Манчестер Сити», это испанская «Севилья», а также итальянские «Милан» и «Рома».