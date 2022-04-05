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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» - лидер Европы по победам с минимальным счётом

05 Апреля 2022 • 01:17 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Эспаньол
окончен

В тридцатом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» переиграл с минимальным счетом гостей из «Эспаньола». Единственный мяч был забит с пенальти в компенсированное арбитром время матча. Это была уже восьмая победа клуба из Сан-Себастьяна в текущем сезоне Ла Лиги с минимальным счетом 1:0.

По этому показателю клуб вышел на единоличное первое место среди самых главных пяти европейских чемпионатов. По семь побед с минимальным счетом сразу у четырех клубов - это английский «Манчестер Сити», это испанская «Севилья», а также итальянские «Милан» и «Рома».

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Эспаньол Реал Сосьедад
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол 1.55 4.00 6.70
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