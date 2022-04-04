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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» на последней минуте вырвал победу у «Эспаньола»

04 Апреля 2022 • 23:59 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Эспаньол
окончен

Завершился последний матч понедельника 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» в добавленное время ко второму тайму вырвал победу у «Эспаньола» (1:0).

На исходе добавленного времени ко второму тайму Фернандо Калеро заплёл ноги Микелю Мерино, что обернулось пенальти в ворота «Эспаньола», который реализовал Александр Исак.

По итогам тура «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, имея 51 очко. «Эспаньол» и «Сельта» имеют в своём активе по 36 баллов, находясь на 12 и 11 местах соответственно.

Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал» с 69 очками.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 1:0Эспаньол
(1:0) Исак Александр90'   
Ремиро АлехандроГоросабел АндониСубельдия ИгорЛе Норман РобенРико Диего   73'Субименди МартинРафинья Алькантара  71' (Мерино Микель (  71') Порту Кристиан  61' (Джуара Наис (  61') Сильва Давид  88' (Мартин Андер (  88') Исак Александр   90'Сорлот Александр
Запасные: Гевара АндерРайан МэттИльяраменди АсьерГуриди ХонАриц ЭлустондоМуньос АйхенСальдуа ХосебаПачеко Хон
Ойер ОласабальХиль Оскар II  74' (Димата Ландри (  74') Калеро ФернандоКабрера ЛеандроПедроса Адриа   90'Эмбарба Адриан  57' (Де Вильена Тонни (  57') Эррера Янгель   55'Баре Кейди  57' (Мелендо Оскар (  57') Дардер Серхи   76'Морон Лоренцо  74' (Видаль Алеш (  74'   90') Пуадо Хавьер
Запасные: Каррерас ЖофреДавид ЛопесЛэй УДидак ВильяМерида ФранЛьямбрич МигельСерхи ГомесГарсия Жоан
04 апреля. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 

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Эспаньол Реал Сосьедад
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол 1.55 4.00 6.70
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