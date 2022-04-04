«Реал Сосьедад» на последней минуте вырвал победу у «Эспаньола»

Завершился последний матч понедельника 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» в добавленное время ко второму тайму вырвал победу у «Эспаньола» (1:0).

На исходе добавленного времени ко второму тайму Фернандо Калеро заплёл ноги Микелю Мерино, что обернулось пенальти в ворота «Эспаньола», который реализовал Александр Исак.

По итогам тура «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, имея 51 очко. «Эспаньол» и «Сельта» имеют в своём активе по 36 баллов, находясь на 12 и 11 местах соответственно.

Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал» с 69 очками.