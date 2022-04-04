«Реал Сосьедад» на последней минуте вырвал победу у «Эспаньола»

Завершился последний матч понедельника 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» в добавленное время ко второму тайму вырвал победу у «Эспаньола» (1:0).
На исходе добавленного времени ко второму тайму Фернандо Калеро заплёл ноги Микелю Мерино, что обернулось пенальти в ворота «Эспаньола», который реализовал Александр Исак.
По итогам тура «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, имея 51 очко. «Эспаньол» и «Сельта» имеют в своём активе по 36 баллов, находясь на 12 и 11 местах соответственно.
Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал» с 69 очками.
Протокол игры
|(1:0) Исак Александр90'
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Рико Диего • 73'Субименди Мартин•Рафинья Алькантара 71' (Мерино Микель ( 71') •Порту Кристиан 61' (Джуара Наис ( 61') •Сильва Давид 88' (Мартин Андер ( 88') •Исак Александр • 90'Сорлот Александр
Ойер Оласабаль•Хиль Оскар II 74' (Димата Ландри ( 74') •Калеро Фернандо•Кабрера Леандро•Педроса Адриа • 90'Эмбарба Адриан 57' (Де Вильена Тонни ( 57') •Эррера Янгель • 55'Баре Кейди 57' (Мелендо Оскар ( 57') •Дардер Серхи • 76'Морон Лоренцо 74' (Видаль Алеш ( 74' ) • 90'Пуадо Хавьер
04 апреля. Стадион "Reale Seguros Stadium".