Иньяки Уильямс получил предложение от сборной Ганы, но хочет играть за Испанию

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс получил предложение выступать за национальную сборную Ганы в преддверии ЧМ-2022.

Однако 27-летний футболист, как сообщает AS, намерен отказаться от такой возможности, поскольку чувствует себя баском и готов побороться за место в сборной Испании.

Уильямс имеет право выступать за сборную Ганы, так как его отец родом из этой страны. Форвард уже заигран за Испанию: это произошло в неофициальном товарищеском матче против Боснии и Герцеговины в 2016 году.

Напомним, что Гана попала в число участников Чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Африканская сборная сыграет в одной группе с Португалией, Уругваем и Южной Кореей.