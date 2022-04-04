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«Барселона» не готова потратить на Салаха около 240 млн евро

04 Апреля 2022 • 19:42 Комментировать

Руководители «Барселоны» продолжают прорабатывать подписание нападающего будущим летом. Один из претендентов — Мохамед Салах («Ливерпуль»). Египтянин выставил свои условия по контракту: 17 млн евро за сезон. При этом «сине-гранатовым» придется заплатить около 240 млн за 5 лет его содержания.

17 млн чистыми получит сам форвард, еще 17 млн придется заплатить государству в качестве налогов.

Трансфер Салаха оценивают в 70 млн евро, о чем сообщило издание As. 

Таким образом, общий расход на игрока просто космически. 


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мохамед Салах
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