«Барселона» не готова потратить на Салаха около 240 млн евро

Руководители «Барселоны» продолжают прорабатывать подписание нападающего будущим летом. Один из претендентов — Мохамед Салах («Ливерпуль»). Египтянин выставил свои условия по контракту: 17 млн евро за сезон. При этом «сине-гранатовым» придется заплатить около 240 млн за 5 лет его содержания.

17 млн чистыми получит сам форвард, еще 17 млн придется заплатить государству в качестве налогов.

Трансфер Салаха оценивают в 70 млн евро, о чем сообщило издание As.

Таким образом, общий расход на игрока просто космически.