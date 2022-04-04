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«Реал» планирует отдать Азара в аренду летом

04 Апреля 2022 • 19:35 Комментировать

Мадридский «Реал» продолжают ломать голову над тем, что делать с полузащитником Эденом Азаром. Бельгиец на данный момент не устраивает действующий тренерский штаб, а его постоянные травмы вызывают негатив.

Издание As сообщает, что «Реал» рассматривает аренду на следующий сезон. В случае трансфера Мбаппе заиграть в клубе фактически не будет возможности. Объемы игровой практики сократятся еще больше. Единственный вариант — аренда. Если футболист заиграет в другом клубе, его продадут по выгодной цене.

Следует отметить, что задача Мадрида на лето — сокращение зарплатного фонда. Азар получает 15 млн евро в год.


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Реал Мадрид Эден Азар
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