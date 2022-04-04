«Реал» планирует отдать Азара в аренду летом

Мадридский «Реал» продолжают ломать голову над тем, что делать с полузащитником Эденом Азаром. Бельгиец на данный момент не устраивает действующий тренерский штаб, а его постоянные травмы вызывают негатив.

Издание As сообщает, что «Реал» рассматривает аренду на следующий сезон. В случае трансфера Мбаппе заиграть в клубе фактически не будет возможности. Объемы игровой практики сократятся еще больше. Единственный вариант — аренда. Если футболист заиграет в другом клубе, его продадут по выгодной цене.

Следует отметить, что задача Мадрида на лето — сокращение зарплатного фонда. Азар получает 15 млн евро в год.