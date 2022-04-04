«Барселона» не хочет платить Рюдигеру 7 миллионов

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, собирающийся летом нынешнего года покинуть «аристократов», требует от «Барселоны» зарплату в 7 миллионов евро в год после уплаты налогов, сообщает Diario Sport.

По информации источника, футболист также рассчитывает получить от сине-гранатовых подписной бонус, так как летом станет свободным агентом, и каталонцам не придётся платить за трансфер немецкого защитника. Отмечается, что несмотря на интерес к игроку со стороны главного тренера команды Хави, руководство «Барселоны» не намеренно платить такую сумму.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний Рюдигер провёл 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Германии в 35 миллионов евро.