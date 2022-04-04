В «Реале» не беспокоятся о слухах вокруг Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» сохраняет спокойствие относительно информации о том, что Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.

Несколько дней назад была информация, что Мбаппе достиг устной договоренности с испанским клубом по поводу перехода в летнее межсезонье. Однако, на днях форвард заявил, что еще не принял окончательного решения. После этого ряд французских СМИ объявили, что Мбаппе близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ».

Тем не менее, руководство «Реала» уверено, что форвард начнет следующий сезоне в футболке их клуба, и что окончательное решение находится в руках футболиста, а не представителей «ПСЖ», говорится в сообщении.