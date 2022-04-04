Хави пригласил Ван Галя на один из матчей «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави пригласил Луи Ван Галя на один из матчей клуба, после того как появился информация, что голландский специалист борется с раком, сообщает Mundo Deportivo.

Ван Галь был тренером, который в свое время подарил Хави дебют в первой команде каталонского клуба. Сообщается, что Ван Галь в восторге от приглашения и готов принять его от своего бывшего ученика.

Хави поддерживает постоянный контакт с Ван Галем - между ними всегда было взаимное уважение.

Ранее голландский специалист объявил, что страдает раком простаты.