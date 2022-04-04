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Де Пауль: «Постараемся, чтобы Месси наслаждался этим чемпионатом мира»

04 Апреля 2022 • 14:41 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал журналистам о своем отношении к Лионелю Месси.

«Он действительно может продолжать играть столько, сколько захочет, потому что он на другом уровне, его голова работает быстрее, чем у любого другого человека, поэтому мы все постараемся, чтобы он наслаждался этим чемпионатом мира, и, если мы доберемся до финала, это будет здорово», - сказал де Пауль в интервью GOAL.

Он отметил, что считает Месси лидером сборной, несмотря на неудачи в «ПСЖ».

«У меня нет особого мнения о том, что с ним происходит в Париже, потому что я не живу там изо дня в день, но могу рассказать о том, чем он занимается в сборной. Он доволен Аргентиной. Он наш лидер, мы следуем за ним», - отметил де Пауль.

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Евро-Футбол.Ру,
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