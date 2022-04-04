СМИ: «Вероятность подписания контракта Мбаппе с «ПСЖ» становится всё выше»

Согласно France Bleu, вероятность того, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подпишет новый контракт с клубом, становится все выше.

Будущее футболиста сборной Франции стало одной из главных тем для обсуждения в мировом футболе в этом сезоне. Соглашение нападающего с «ПСЖ» заканчивается в этом году. Ранее была информация, что Мбаппе достиг устной договоренности с мадридским «Реалом». Однако, недавно форвард заявил, что еще не принял окончательного решения, а французские СМИ утверждают, что Мбаппе готов подписать с «ПСЖ» новое соглашение.

Мбаппе сообщил о том, что он может остаться во французской столице, поскольку в отношении его решения в игру вступают «новые элементы».