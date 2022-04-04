«Реал» не будет продлевать контракт с Марсело

«Реал» не собирается продлевать контракт с защитником команды Марсело, сообщает Defensa Central.

По информации источника, не исключается перевод игрока на административную должность в клубе.

Ранее сообщалось, что 33-летний бразилец хочет остаться в Мадриде и годов ради этого пойти на снижение зарплаты.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В текущем сезоне испанской Ла Лиги защитник принял участие в девяти матчах, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с королевским клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Марсело в 3 миллиона евро.