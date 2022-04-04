Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не будет продлевать контракт с Марсело

04 Апреля 2022 • 13:12 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Эспаньол
1.58 4.00 6.00
Через 7 ч. 25 мин.

«Реал» не собирается продлевать контракт с защитником команды Марсело, сообщает Defensa Central.

По информации источника, не исключается перевод игрока на административную должность в клубе.

Ранее сообщалось, что 33-летний бразилец хочет остаться в Мадриде и годов ради этого пойти на снижение зарплаты.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В текущем сезоне испанской Ла Лиги защитник принял участие в девяти матчах, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с королевским клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Марсело в 3 миллиона евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.04  22:00 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.76 3.80 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
14:07 · Испания. Ла Лига
СМИ: «Вероятность подписания контракта Мбаппе с «ПСЖ» становится всё выше»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» Наумов: Баринову пора ехать в Европу
13:18 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова предложить «Баварии» Деста за Левандовски
13:16 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Баринов в «Валенсии»? Он там вполне может заиграть
13:12 · Англия. Премьер-лига
Пике о Роналду: «Приходя на тренировку, он всегда первым делом смотрелся в зеркало» 1
13:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» не будет продлевать контракт с Марсело
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Валенсия» летом может подписать полузащитника сборной России
12:30 · Испания. Ла Лига
Хименес пропустит матч против «Манчестер Сити»
12:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти всё ёще не восстановился после коронавируса
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов принять условия «Барселоны» по Араухо
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» собирается предложить игрока и доплату в обмен на Рафинью
09:10 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес попал в поле зрения «Манчестер Юнайтед»
09:04 · Голландия. Эредивизие
«Реал» включился в борьбу за Антони
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить Кейна, если переговоры с Холанном зайдут в тупик 1
08:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет обменять Альмирона на Данджуму
Все новости
Рекомендуем