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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» намерен выручить средства с продажи восьми игроков

03 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Эспаньол
1.58 4.00 6.00
Через 21 ч. 33 мин.

Мадридский «Реал» планирует расстаться с рядом футболистов, не проходящих в основной состав.

Как информирует Marca, в списке игроков, выставленных на продажу, окажутся Дани Себальос, Лука Йович, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Кубо, Рейньер, Альваро Одриосола и Браим Диас. При этом за всех перечисленных футболистов «сливочные» надеются получить значительную плату. Уйти бесплатно будет позволено только Гарету Бэйлу, контракт которого завершается в июне.

По данным источника, к Йовичу и Себальосу уже проявляется серьёзный интерес. Кроме того, на Вальехо претендуют испанские клубы, а Мариано может вернуться во французский «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Лука Йович Хесус Вальехо Дани Себальос Браим Диас Альваро Одриосола Мариано Диас Такефуса Кубо Рейньер
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ЭСПАНЬОЛ
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окончен Бетис 4:1 Осасуна 1.90 3.40 4.40
окончен Гранада 2:2 Райо Вальекано 2.75 3.05 2.80
окончен Валенсия 0:0 Кадис 1.98 3.30 4.15
окончен Барселона 1:0 Севилья 1.48 4.30 7.10
04.04  22:00 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.58 4.00 6.00
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