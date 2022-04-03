«Реал» намерен выручить средства с продажи восьми игроков

Мадридский «Реал» планирует расстаться с рядом футболистов, не проходящих в основной состав.

Как информирует Marca, в списке игроков, выставленных на продажу, окажутся Дани Себальос, Лука Йович, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Кубо, Рейньер, Альваро Одриосола и Браим Диас. При этом за всех перечисленных футболистов «сливочные» надеются получить значительную плату. Уйти бесплатно будет позволено только Гарету Бэйлу, контракт которого завершается в июне.

По данным источника, к Йовичу и Себальосу уже проявляется серьёзный интерес. Кроме того, на Вальехо претендуют испанские клубы, а Мариано может вернуться во французский «Лион».