Два удаления помешали «Райо Вальекано» удержать победный счёт

«Гранада» на своём поле смогла вырвать ничью в игре против «Райо Вальекано» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась боевой ничьей – 2:2.

Гости забили два быстрых гола на 6-й и 17-й минутах первого тайма – мячи на свои счета записали Алехандро Катена и Серхи Гвардиола. «Гранада» ответила взятием ворот после точного удара Молины Видаля, а также реализованным пенальти Луисом Мильей.

На 51-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Санти Комесанья, а на 73-й его «подвиг» повторил Андони Ираола. Хозяева поля сумели воспользоваться преимуществом в два игрока, дожав соперника и вырвав у него очко перед самым финальным свистком.

Впрочем, «Райо Вальекано» мог претендовать на большее, но Молина в добавленное время после удара головой поразил лишь перекладину ворот.