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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два удаления помешали «Райо Вальекано» удержать победный счёт

03 Апреля 2022 • 21:34 Комментировать
Гранада
2:2
Райо Вальекано
окончен

«Гранада» на своём поле смогла вырвать ничью в игре против «Райо Вальекано» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась боевой ничьей – 2:2.

Гости забили два быстрых гола на 6-й и 17-й минутах первого тайма – мячи на свои счета записали Алехандро Катена и Серхи Гвардиола. «Гранада» ответила взятием ворот после точного удара Молины Видаля, а также реализованным пенальти Луисом Мильей.

На 51-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Санти Комесанья, а на 73-й его «подвиг» повторил Андони Ираола. Хозяева поля сумели воспользоваться преимуществом в два игрока, дожав соперника и вырвав у него очко перед самым финальным свистком.

Впрочем, «Райо Вальекано» мог претендовать на большее, но Молина в добавленное время после удара головой поразил лишь перекладину ворот.

Протокол игры  
Гранада 2:2Райо Вальекано
  6'Катена Алехандро (0:1)
  17'Гвардиола Серхи (0:2)

(1:2) Видаль Молина67'

(2:2) Луис Милья 90'

   
Машимиану ЛуишКини Марин  61' (Узуни Мюрто (  61') Дуарте ДомингушСанчес ГерманЭскудеро СерхиоПуэртас АнтониоМилья Луис   23'Петрович Ньегош   8'  46' (Мачис Дарвин (  46') Кольядо Алекс   45'  46' (Этеки Ян (  46') Суарес Луис III  78' (Аресо Матиас (  78') Видаль Молина
Запасные: Виктор ДиазСоро АльбертоТорренте РаульБакка КарлосРуис ИсмаCheikh Sarr2
Димитриевски СтолеБалью ИванСуарес МариоКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIПаласон Иси  86' (Эрнандес Марио (  86') Комесанья Санти   49'   51'Валентин Оскар  86' (Мараш Никола (  86') Гарсия Альваро III  73' (Сисс Пате (  73') Гвардиола Серхи   57'  73' (Силла Мамаду (  73') Нтекья Ранди  61' (Лопес Унаи (  61')
Запасные: Бебе ТьягуЗидан ЛюкаКевин Родригес
03 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Гранада Райо Вальекано
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окончен Атлетик Б 2:1 Эльче 1.45 4.50 7.80
окончен Бетис 4:1 Осасуна 1.90 3.40 4.40
окончен Гранада 2:2 Райо Вальекано 2.75 3.05 2.80
окончен Валенсия 0:0 Кадис 1.98 3.30 4.15
Идет 15 минута Барселона 0:0 Севилья 1.70 3.95 5.00
04.04  22:00 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.76 3.80 4.80
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