«Валенсия» не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги

«Валенсия» не смогла обыграть одного из аутсайдеров Ла Лиги, сыграв вничью с «Кадисом» у себя дома. Команды завершили встречу нулевой ничьей.
Набранное очко позволило «Кадису» оторваться от зоны вылета на два очка. «Валенсия» по итогам встречи занимает девятую строчку турнирной таблицы.
Российский полузащитник Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте, но активными действиями не отметился.
Протокол игры
Мамардашвили Георгий•Дьякаби Муктар•Габриэль Паулиста • 67'Альдерете Омар 59' 68' (Мориба Илайкс ( 68') •Корреа Тьерри•Гильямон Уго 86' (Гайя Хосе ( 86') •Солер Карлос•Васкес Хесус 86' (Кошта Элдер ( 86') •Хиль Бриан 78' (Черышев Денис ( 78') •Гуэдеш Гонсалу•Макси Гомес 68' (Дуро Уго ( 68')
Ледесма Херемиас•Акапо Карлос•Эрнандес Луис•Чуст Виктор•Эспино Альфонсо•Алехо Иван 58' 65' (Собрино Рубен ( 65') •Сан Эметерио Феде 33' 81' (Мари Хосе ( 81' ) • 86'Алькарас Рубен • 77'Идрисси Уссама•Негредо Альваро•Лукас Перес 81' (Лосано Энтони ( 81' ) 87'
03 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).