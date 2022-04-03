«Валенсия» не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги

«Валенсия» не смогла обыграть одного из аутсайдеров Ла Лиги, сыграв вничью с «Кадисом» у себя дома. Команды завершили встречу нулевой ничьей.

Набранное очко позволило «Кадису» оторваться от зоны вылета на два очка. «Валенсия» по итогам встречи занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте, но активными действиями не отметился.