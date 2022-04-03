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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги

03 Апреля 2022 • 21:29 Комментировать
Валенсия
0:0
Кадис
окончен

«Валенсия» не смогла обыграть одного из аутсайдеров Ла Лиги, сыграв вничью с «Кадисом» у себя дома. Команды завершили встречу нулевой ничьей.

Набранное очко позволило «Кадису» оторваться от зоны вылета на два очка. «Валенсия» по итогам встречи занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте, но активными действиями не отметился. 

Протокол игры  
Валенсия 0:0Кадис
Мамардашвили ГеоргийДьякаби МуктарГабриэль Паулиста   67'Альдерете Омар   59'  68' (Мориба Илайкс (  68') Корреа ТьерриГильямон Уго  86' (Гайя Хосе (  86') Солер КарлосВаскес Хесус  86' (Кошта Элдер (  86') Хиль Бриан  78' (Черышев Денис (  78') Гуэдеш ГонсалуМакси Гомес  68' (Дуро Уго (  68')
Запасные: Джюмарт ЭрайМоскера КристианСиллессен ЯсперХауме ДоменекМуса ЮнусРачич Урош
Ледесма ХеремиасАкапо КарлосЭрнандес ЛуисЧуст ВикторЭспино АльфонсоАлехо Иван   58'  65' (Собрино Рубен (  65') Сан Эметерио Феде   33'  81' (Мари Хосе (  81'   86') Алькарас Рубен   77'Идрисси УссамаНегредо АльвароЛукас Перес  81' (Лосано Энтони (  81'   87')
Запасные: Кала ХуанПереа АльбертоАрзамендия СантьягоЙонссон ЙенсХиль ДавидАлекс ФернандесХименес ФалиПарра РаульСанчес Сальвадор
03 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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окончен Гранада 2:2 Райо Вальекано 2.75 3.05 2.80
окончен Валенсия 0:0 Кадис 1.98 3.30 4.15
Идет 21 минута Барселона 0:0 Севилья 1.70 3.95 5.00
04.04  22:00 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.76 3.80 4.80
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