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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» обыграл «Эльче» и приблизился к зоне Лиги конференций

03 Апреля 2022 • 16:59 Комментировать
Атлетик Б
2:1
Эльче
окончен

«Атлетик» из Бильбао одержал победу в 30-м туре чемпионата Испании по футболу, переиграв на своём поле «Эльче».

Алекс Беренгер и Асьер Вильялибре своими голами принесли победу клубу из Бильбао, Хосан Фернандес сумел отыграть лишь один мяч перед финальным свистком.

Победа позволила «Атлетику» сократить отставание от шестого места («Реал Сосьедад»), дающего право на попадание в Лиги конференций УЕФА, до четырёх очков.

Протокол игры  
Атлетик Б 2:1Эльче
(1:0) Беренгер Алекс32'   
(2:0) Вильялибре Асьер86'   
  90'Фернандес Хосан (2:1)
Унай СимонДе Маркос Оскар  88' (Саррага Ойер (  88') Вивиан ДаниэльНуньес УнайЮри БерчичеБеренгер Алекс  75' (Вильялибре Асьер (  75') Венседор УнайВесга Микель   50'  65' (Петхарроман Алекс (  65') Муньяин ИкерСансет Ойян  65' (Гарсия Рауль (  65') Уильямс Иньяки  75' (Уильямс Нико (  75')
Запасные: Серрано НикоЭскьета ХокинБаленсиага МикельКапа Андер
Бадия ЭдгарПаласиос ЭлибельтонДиего Гонсалес VIIБигас Педро   47'Олаза ЛукасМоренте Тете  58' (Гутьеррес Хосе (  58') Марконе Иван   56'  58' (Фернандес Хосан (  58'   67') Гумбау ХерардФидель Чавес  74' (Пьятти Пабло (  74') Бое Лукас  18' (Понсе Эсекель (  18') Милья Пере  59' (Каррильо Гидо (  59'   61')
Запасные: Роко ЭнсоПерес КикеКасилья КикоСолер КарлесВерду ГонсалоМаскарель ОмарМохика Хоан
03 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Эльче
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окончен Атлетик Б 2:1 Эльче 1.61 4.10 5.80
Идет 27 минута Бетис 0:0 Осасуна 1.91 3.70 4.10
03.04  19:30 Гранада ... Райо Вальекано 2.65 3.20 2.85
03.04  19:30 Валенсия ... Кадис 1.84 3.70 4.40
03.04  22:00 Барселона ... Севилья 1.70 3.95 5.00
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Сегодня, 03 Апреля
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