«Атлетик» обыграл «Эльче» и приблизился к зоне Лиги конференций

«Атлетик» из Бильбао одержал победу в 30-м туре чемпионата Испании по футболу, переиграв на своём поле «Эльче».
Алекс Беренгер и Асьер Вильялибре своими голами принесли победу клубу из Бильбао, Хосан Фернандес сумел отыграть лишь один мяч перед финальным свистком.
Победа позволила «Атлетику» сократить отставание от шестого места («Реал Сосьедад»), дающего право на попадание в Лиги конференций УЕФА, до четырёх очков.
Протокол игры
|(1:0) Беренгер Алекс32'
|(2:0) Вильялибре Асьер86'
|90'Фернандес Хосан (2:1)
Унай Симон•Де Маркос Оскар 88' (Саррага Ойер ( 88') •Вивиан Даниэль•Нуньес Унай•Юри Берчиче•Беренгер Алекс 75' (Вильялибре Асьер ( 75') •Венседор Унай•Весга Микель 50' 65' (Петхарроман Алекс ( 65') •Муньяин Икер•Сансет Ойян 65' (Гарсия Рауль ( 65') •Уильямс Иньяки 75' (Уильямс Нико ( 75')
Запасные: Серрано Нико•Эскьета Хокин•Баленсиага Микель•Капа Андер
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон•Диего Гонсалес VII•Бигас Педро • 47'Олаза Лукас•Моренте Тете 58' (Гутьеррес Хосе ( 58') •Марконе Иван 56' 58' (Фернандес Хосан ( 58' ) • 67'Гумбау Херард•Фидель Чавес 74' (Пьятти Пабло ( 74') •Бое Лукас 18' (Понсе Эсекель ( 18') •Милья Пере 59' (Каррильо Гидо ( 59' ) 61'
03 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).