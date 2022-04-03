«Атлетик» обыграл «Эльче» и приблизился к зоне Лиги конференций

«Атлетик» из Бильбао одержал победу в 30-м туре чемпионата Испании по футболу, переиграв на своём поле «Эльче».

Алекс Беренгер и Асьер Вильялибре своими голами принесли победу клубу из Бильбао, Хосан Фернандес сумел отыграть лишь один мяч перед финальным свистком.

Победа позволила «Атлетику» сократить отставание от шестого места («Реал Сосьедад»), дающего право на попадание в Лиги конференций УЕФА, до четырёх очков.