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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселона станет чемпионом в этом сезоне»

03 Апреля 2022 • 11:54 Комментировать (1)
Атлетик Б
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Эльче
1.45 4.30 7.70
Через 2 ч. 22 мин.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что каталонцы ещё способны побороться за чемпионский в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

«Уверен, что мы можем стать чемпионами. Мы сделаем это! Сейчас команда очень сильна, у нас появился тренер с чёткими идеями, прививающий команде подлинный барселонский стиль», — приводит слова Лапорты AS.

Вместе с тем, президент отметил, что уважает другие клубы, поэтому завоевать чемпионский титул будет непросто, однако верит в то, что это выполнимо.  

После 28 проведённых матчей «Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 13 очков, однако каталонцы провели на две игры меньше. До конца чемпионата сине-гранатовым осталось сыграть 10 матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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