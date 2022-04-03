Лапорта: «Барселона станет чемпионом в этом сезоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что каталонцы ещё способны побороться за чемпионский в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

«Уверен, что мы можем стать чемпионами. Мы сделаем это! Сейчас команда очень сильна, у нас появился тренер с чёткими идеями, прививающий команде подлинный барселонский стиль», — приводит слова Лапорты AS.

Вместе с тем, президент отметил, что уважает другие клубы, поэтому завоевать чемпионский титул будет непросто, однако верит в то, что это выполнимо.

После 28 проведённых матчей «Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 13 очков, однако каталонцы провели на две игры меньше. До конца чемпионата сине-гранатовым осталось сыграть 10 матчей.