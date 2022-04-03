Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски согласился перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенский клуб предложил поляку продлить контракт всего на один год, что не устроило Левандовски. Поэтому он готов продолжить карьеру в Испании.

Контракт 33-летнего футболиста с «Баварией» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Левандовски провёл 28 матчей, в которых забил 31 гол и сделал одну результативную передачу.