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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски согласился перейти в «Барселону»

03 Апреля 2022 • 11:24 Комментировать
Атлетик Б
...
Эльче
1.45 4.30 7.70
Через 2 ч. 22 мин.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски согласился перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенский клуб предложил поляку продлить контракт всего на один год, что не устроило Левандовски. Поэтому он готов продолжить карьеру в Испании.

Контракт 33-летнего футболиста с «Баварией» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Левандовски провёл 28 матчей, в которых забил 31 гол и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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