Дубль Луиса Моралеса принёс победу «Леванте»

Сегодня, 2 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Вильярреалом». Хозяева поля одержали победу благодаря дублю Луиса Моралеса.
Поражение не позволило «Вильярреалу» подняться в зону еврокубков, а у «Леванте» появился шанс побороться за спасение – команда отстаёт от спасительного 17-го места на пять очков.
Протокол игры
|(1:0) Моралес Луис69'
|(2:0) Моралес Луис90'
Карденас Дани•Мирамон Хорхе•Робер Пьер•Постиго Серхио 76' (Мустафи Шкодран ( 76') •Касерес Мартин 46' (Везу Рубен ( 46') •Франкеза Энрик 46' (Сон ( 46') •Мелеро Гонсало 57' (Кампанья Хосе ( 57') •Радоя Неманья•Пепелу • 89'Рохер Марти 56' 86' (Малса Микаэль ( 86' ) • 88'Моралес Луис 21'
Рульи Херонимо•Фойт Хуан 76' (Алькасер Пако ( 76') •Альбиоль Рауль•Торрес Пау II • 64'Педраса Альфонсо 76' (Эступиньян Первис ( 76') •Пино Йереми•Капу Этьен 62' (Коклен Франсис ( 62' ) • 74'Парехо Даниэль•Тригерос Мануэль 62' (Ло Чельсо Джовани ( 62') •Данджума Арно 76' (Орье Серж ( 76') •Морено Херард
02 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).