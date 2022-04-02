Дубль Луиса Моралеса принёс победу «Леванте»

Сегодня, 2 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Вильярреалом». Хозяева поля одержали победу благодаря дублю Луиса Моралеса.

Поражение не позволило «Вильярреалу» подняться в зону еврокубков, а у «Леванте» появился шанс побороться за спасение – команда отстаёт от спасительного 17-го места на пять очков.