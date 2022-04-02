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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Луиса Моралеса принёс победу «Леванте»

02 Апреля 2022 • 19:23 Комментировать
Леванте
2:0
Вильярреал
окончен

Сегодня, 2 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Вильярреалом». Хозяева поля одержали победу благодаря дублю Луиса Моралеса.

Поражение не позволило «Вильярреалу» подняться в зону еврокубков, а у «Леванте» появился шанс побороться за спасение – команда отстаёт от спасительного 17-го места на пять очков.

Протокол игры  
Леванте 2:0Вильярреал
(1:0) Моралес Луис69'   
(2:0) Моралес Луис90'   
Карденас ДаниМирамон ХорхеРобер ПьерПостиго Серхио  76' (Мустафи Шкодран (  76') Касерес Мартин  46' (Везу Рубен (  46') Франкеза Энрик  46' (Сон (  46') Мелеро Гонсало  57' (Кампанья Хосе (  57') Радоя НеманьяПепелу   89'Рохер Марти   56'  86' (Малса Микаэль (  86'   88') Моралес Луис   21'
Запасные: Пубиль МаркВукчевич НиколаКоке Хорхе IIАйтор ФернандесБарди ЭнисКантеро АлехандроСараччи Марсело
Рульи ХеронимоФойт Хуан  76' (Алькасер Пако (  76') Альбиоль РаульТоррес Пау II   64'Педраса Альфонсо  76' (Эступиньян Первис (  76') Пино ЙеремиКапу Этьен  62' (Коклен Франсис (  62'   74') Парехо ДаниэльТригерос Мануэль  62' (Ло Чельсо Джовани (  62') Данджума Арно  76' (Орье Серж (  76') Морено Херард
Запасные: Манди АиссаГомес МойсесПенья РубенАльварес ИкерМарио ГаспарИборра ВисентеАсенхо Серхио
02 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 

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окончен Хетафе 1:0 Мальорка 2.15 3.00 4.00
окончен Леванте 2:0 Вильярреал 3.85 3.75 1.92
02.04  19:30 Сельта ... Реал Мадрид 5.00 3.90 1.72
02.04  22:00 Атлетико М ... Алавес 1.27 5.80 12.00
03.04  15:00 Атлетик Б ... Эльче 1.61 4.10 5.80
03.04  17:15 Бетис ... Осасуна 1.91 3.70 4.10
03.04  19:30 Гранада ... Райо Вальекано 2.65 3.20 2.85
03.04  19:30 Валенсия ... Кадис 1.84 3.70 4.40
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Сегодня, 02 Апреля
19:23 · Испания. Ла Лига
Дубль Луиса Моралеса принёс победу «Леванте»
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