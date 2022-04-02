«Хетафе» обыграл «Мальорку» в важнейшем матче

Матч 30-го тура испанской Ла Лиги между «Хетафе» и «Мальоркой» завершился победой хозяев поля с минимальным счётом (1:0). Единственный гол во встрече на свой счёт записал Борха Майораль, вышедший на замену в перерыве матча.

Победа позволила «Хетафе» закрепиться на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Мальорка», проиграв в матче за шесть очков, находится в зоне вылета (26 баллов).