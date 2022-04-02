«Хетафе» обыграл «Мальорку» в важнейшем матче

Матч 30-го тура испанской Ла Лиги между «Хетафе» и «Мальоркой» завершился победой хозяев поля с минимальным счётом (1:0). Единственный гол во встрече на свой счёт записал Борха Майораль, вышедший на замену в перерыве матча.
Победа позволила «Хетафе» закрепиться на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Мальорка», проиграв в матче за шесть очков, находится в зоне вылета (26 баллов).
Протокол игры
|(1:0) Майораль Борха82'
Сория Давид•Дьене Даконам•Йокушлу Окай 71' (Вильяр Гонсало ( 71') •Митрович Стефан•Дамиан Суарес 19' 46' (Майораль Борха ( 46' ) • 83'Аленья Карлес•Арамбарри Мауро • 45'Максимович Неманья 71' (Оскар Родригес ( 71') •Оливера Матиас•Унал Энес • 40'Рамирес Сандро 40' 46' (Иглесиас Хуан ( 46')
Рико Серхио•Гонсалес Джованни • 41'Руссо Франко 41' • 64'Оливан Бриан•Маффео Пабло • 89'Баба Иддрису•Родригес Даниэль 29' 87' (Кубо Такефуса ( 87') •Батталья Родриго 87' (Санчес Антонио ( 87') •Сальва Севилья 41' 86' (Ли Кан Ин ( 86') •Мурики Ведат•Фернандо Ниньо 57' (Анхель Луис ( 57')
02 апреля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).