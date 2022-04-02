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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» обыграл «Мальорку» в важнейшем матче

02 Апреля 2022 • 16:59 Комментировать
Хетафе
1:0
Мальорка
окончен

Матч 30-го тура испанской Ла Лиги между «Хетафе» и «Мальоркой» завершился победой хозяев поля с минимальным счётом (1:0). Единственный гол во встрече на свой счёт записал Борха Майораль, вышедший на замену в перерыве матча.

Победа позволила «Хетафе» закрепиться на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Мальорка», проиграв в матче за шесть очков, находится в зоне вылета (26 баллов).

Протокол игры  
Хетафе 1:0Мальорка
(1:0) Майораль Борха82'   
Сория ДавидДьене ДаконамЙокушлу Окай  71' (Вильяр Гонсало (  71') Митрович СтефанДамиан Суарес   19'  46' (Майораль Борха (  46'   83') Аленья КарлесАрамбарри Мауро   45'Максимович Неманья  71' (Оскар Родригес (  71') Оливера МатиасУнал Энес   40'Рамирес Сандро   40'  46' (Иглесиас Хуан (  46')
Запасные: Альварес ГастонКабако ЭрикЯньес РубенКонде ДиегоФлорентинуВитоло Виктор
Рико СерхиоГонсалес Джованни   41'Руссо Франко   41'   64'Оливан БрианМаффео Пабло   89'Баба ИддрисуРодригес Даниэль   29'  87' (Кубо Такефуса (  87') Батталья Родриго  87' (Санчес Антонио (  87') Сальва Севилья   41'  86' (Ли Кан Ин (  86') Мурики ВедатФернандо Ниньо  57' (Анхель Луис (  57')
Запасные: Хопп МэттьюГренье КлеманРейна МанолоПратс АбдонЛьябрес ХавьерГайя ХосепДьедью АматМаркос Фернандез
02 апреля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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окончен Хетафе 1:0 Мальорка 2.00 3.50 3.95
02.04  17:15 Леванте ... Вильярреал 3.85 3.60 1.99
02.04  19:30 Сельта ... Реал Мадрид 5.00 3.90 1.72
02.04  22:00 Атлетико М ... Алавес 1.27 5.80 12.00
03.04  15:00 Атлетик Б ... Эльче 1.61 4.10 5.80
03.04  17:15 Бетис ... Осасуна 1.91 3.70 4.10
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Сегодня, 02 Апреля
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