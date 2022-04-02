Форвард «Барселоны» заразился коронавирусом

Голландский нападающий «Барселоны» Люк де Йонг сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, 31-летний голландский футболист заразился коронавирусом и в ближайших матчах точно не сможет помочь «сине-гранатовым». Напомним, что третьего апреля футболисты «Барселоны» под шефством Хави должны будут сыграть в Ла Лиге с «Севильей».

В этом сезоне Люк де Йонг провёл в испанском чемпионате в составе «Барселоны» 15 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами.