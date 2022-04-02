Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Барселоны» заразился коронавирусом

02 Апреля 2022 • 12:45 Комментировать

Голландский нападающий «Барселоны» Люк де Йонг сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, 31-летний голландский футболист заразился коронавирусом и в ближайших матчах точно не сможет помочь «сине-гранатовым». Напомним, что третьего апреля футболисты «Барселоны» под шефством Хави должны будут сыграть в Ла Лиге с «Севильей».

В этом сезоне Люк де Йонг провёл в испанском чемпионате в составе «Барселоны» 15 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Люк Де Йонг коронавирус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  15:00 Хетафе ... Мальорка 2.00 3.50 3.95
02.04  17:15 Леванте ... Вильярреал 3.85 3.60 1.99
02.04  19:30 Сельта ... Реал Мадрид 5.00 3.90 1.72
02.04  22:00 Атлетико М ... Алавес 1.27 5.80 12.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
12:45 · Испания. Ла Лига
Форвард «Барселоны» заразился коронавирусом
08:25 · Испания. Ла Лига
Зеедорф считает, что Мбаппе идеально впишется в «Реал»
03:30 · Испания. Ла Лига
Пике: «Есть футболисты в сборной Испании, которые не ощущают себя испанцами»
02:16 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Двери «Барселоны» всегда открыты для Месси»
01:19 · Испания. Ла Лига
Лапорта – о подписании Холанна: «Не хотим подвергать риску «Барселону»
01 Апреля
22:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» выделил на трансфер Холанна 150 млн евро
22:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать Кунде, но «Севилья» просит слишком большую сумму за трансфер
21:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов потратить больше 300 млн евро на летние трансферы 2022
20:16 · Испания. Ла Лига
Менье рассказал о сорвавшемся зимнем переходе в «Барселону»
19:42 · Италия. Серия А
Руис – одна из главный целей «Реала» на лето
18:18 · Испания. Ла Лига
Санти Мина сможет принять участие в матче против «Реала», несмотря на судебный процесс
18:01 · Испания. Ла Лига
Симеоне о словах Лапорты о Фелише: «Я не удивлён»
17:54 · Испания. Ла Лига
Форвард «Зальцбурга» заинтересовал 4 европейских гранда
17:16 · Испания. Ла Лига
«Ювентус» и «Ливерпуль» заинтересованы футболистом «Валенсии»
16:30 · Испания. Ла Лига
Хави может стать посредником в переговорах о новом контракте Дембеле
Все новости
Рекомендуем