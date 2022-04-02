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Зеедорф считает, что Мбаппе идеально впишется в «Реал»

02 Апреля 2022 • 08:25 Комментировать

Известный голландский экс-футболист Кларенс Зеедорф высказался по поводу возможного перехода французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Зеедорф сказал, что 23-летний французский футболист идеально впишется в состав мадридской команды, так как все отличные игроки легко адаптируются в «Реале». Кларенс отметил, что в «королевском клубе» Килиан вполне может выйти на новый для себя уровень.

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе станет свободным агентом и может перебраться в мадридскую команду бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Кларенс Зеедорф Килиан Мбаппе
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02.04  15:00 Хетафе ... Мальорка 2.00 3.50 3.95
02.04  17:15 Леванте ... Вильярреал 3.85 3.60 1.99
02.04  19:30 Сельта ... Реал Мадрид 5.00 3.90 1.72
02.04  22:00 Атлетико М ... Алавес 1.27 5.80 12.00
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