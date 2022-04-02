Зеедорф считает, что Мбаппе идеально впишется в «Реал»

Известный голландский экс-футболист Кларенс Зеедорф высказался по поводу возможного перехода французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Зеедорф сказал, что 23-летний французский футболист идеально впишется в состав мадридской команды, так как все отличные игроки легко адаптируются в «Реале». Кларенс отметил, что в «королевском клубе» Килиан вполне может выйти на новый для себя уровень.

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе станет свободным агентом и может перебраться в мадридскую команду бесплатно.