Пике: «Есть футболисты в сборной Испании, которые не ощущают себя испанцами»

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике снова поднял вопрос независимости Каталонии.

«Я уверен, что поддержать независимость Каталонии и параллельно выступать в сборной Испании — не проблема. У нас ряд игроков, которые не ощущают себя испанцами, но представляют именно нашу сборную. Поддерживаю независимость Каталонии или нет? Не буду отвечать на этот вопрос. Голосование на тот момент было тайным. Каждый имеет право на приватность. Этот вопрос не должен никаким образом повлиять на карьеру футболистов» — сказал Пике изданию The Wild Project.