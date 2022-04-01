«Реал» выделил на трансфер Холанна 150 млн евро

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов потратить огромные деньги на летние трансферы 2022 года.

Издание As сообщает, что в совокупности «сливочные» выложат 300 млн евро, а на переход Холанна планируют потратить 150 млн.

Сюда входят следующие расходы: оплата «Боруссии» за трансфер (75 – 80 млн) и агентские комиссии.

Мино Райола требует огромные деньги от покупателя, учитывая, что за переход понадобится заплатить всего 75 млн.

Также сообщается, что Холанн желает получить наибольшую зарплату в мире от будущего клуба.