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«Реал» выделил на трансфер Холанна 150 млн евро

01 Апреля 2022 • 22:40 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов потратить огромные деньги на летние трансферы 2022 года.

Издание As сообщает, что в совокупности «сливочные» выложат 300 млн евро, а на переход Холанна планируют потратить 150 млн.

Сюда входят следующие расходы: оплата «Боруссии» за трансфер (75 – 80 млн) и агентские комиссии.

Мино Райола требует огромные деньги от покупателя, учитывая, что за переход понадобится заплатить всего 75 млн.

Также сообщается, что Холанн желает получить наибольшую зарплату в мире от будущего клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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