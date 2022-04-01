«Реал» готов потратить больше 300 млн евро на летние трансферы 2022

Мадридский «Реал» в очередной раз удивляет фанатов. Флорентино Перес готов выделить около 300 млн евро на летние трансферы 2022 года.

Издание As утверждает, что менеджмент уже прописал такие расходы на лето.

Кто сюда входит? Трансфер Килиана Мбаппе (свободный агент) обойдется бесплатно. Подписной бонус может составить до 30 – 40 млн.

Второй приоритет — Эрлинг Холанн. Переход оценивают в 150 млн евро. Сюда входят трансфер норвежца и комиссия агента.

Подписание Тчуамени обойдется в 60 млн евро. Выделить большую суммы «сливочные» пока не готовы.

Если получится реализовать все планы, мадридский клуб подпишет Сержа Гнабри за 70 млн. Футболиста «Баварии» уговаривает его экс-партнер — Давид Алаба.