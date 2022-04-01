Форвард «Зальцбурга» заинтересовал 4 европейских гранда

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми интересует ряд европейских грандов. Сегодня издание Sport.es сообщило об интересе к форварду со стороны «Реала» и «Барселоны», но приоритет футболиста — продолжение карьеры в Дортмунде.

Следующим претендентом является «Ливерпуль». Юрген Клопп давно присмотрелся к парню и хотел бы поработать с ним со следующего сезона.

«Боруссия» предложила за трансфер Адейеми 30 млн евро и бонусы, но руководители «Зальцбурга» хотят минимум 45 млн.

«Зальцбург» дал понять Дортмунду, что не будет рассматривать предложения от других клубов Европы до Пасхи.