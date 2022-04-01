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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Зальцбурга» заинтересовал 4 европейских гранда

01 Апреля 2022 • 17:54 Комментировать

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми интересует ряд европейских грандов. Сегодня издание Sport.es сообщило об интересе к форварду со стороны «Реала» и «Барселоны», но приоритет футболиста — продолжение карьеры в Дортмунде.

Следующим претендентом является «Ливерпуль». Юрген Клопп давно присмотрелся к парню и хотел бы поработать с ним со следующего сезона.

«Боруссия» предложила за трансфер Адейеми 30 млн евро и бонусы, но руководители «Зальцбурга» хотят минимум 45 млн.

«Зальцбург» дал понять Дортмунду, что не будет рассматривать предложения от других клубов Европы до Пасхи.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Барселона Боруссия Дортмунд Ред Булл Зальцбург Адейми
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