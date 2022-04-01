Хави может стать посредником в переговорах о новом контракте Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави продолжает обсуждать с руководством клуба будущее вингера Усмана Дембеле.

Специалист хочет продолжать работу с французом, намекая, что это один из лучших футболистов, вокруг которого можно выстраивать полноценный проект.

Мнение руководителей «Барселоны» и главного тренера расходятся.

Недавно стало известно, что клуб может предложить зарплату не более 8 млн евро в год. Дабы сохранить футболиста, Хави готов стать посредником в переговорах и уговорить стороны к общему мнению, о чем пишет издание A Bola.