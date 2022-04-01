«Барселона» выставила свои условия для Дембеле

Менеджмент «Барселоны» продолжает работать над продлением контрактов со своими игроками. Один из вопросов — Усман Дембеле.

Президент Жоан Лапорта смирился с его уходом, причем предложение из Парижа у него на столе. Но переговорный процесс может возобновиться. Все зависит от самого вингера.

«Сине-гранатовые» не смогут предложить Дембеле зарплату более 8 млн евро в год, о чем сообщает издание El Chiringuito TV.

Более того, «Барселона» предлагает контракт на 4 года, когда сам футболист готов подписать договор только на 2. Такое положение дел не устраивает каталонцев. Они хотят понимать, что француз готов остаться в клубе на долгий срок.