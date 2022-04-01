Пике: «В последний сезона Пепа в «Барсе» мы почти не разговаривали»

Защитник «Барселоны» Херард Пике признался, что в последний сезон Хосепа Гвардиолы в «Барселоне» отношения между игроком и тренером были очень напряженные.

«Мы достигли точки напряжения с ним, и в раздевалке в целом. Бесконечная тема Моуринью сильно утомляла. Пеп хотел абсолютного контроля над всем, что происходит. Я начал встречаться с Шакирой, и отношения с Гвардиолой изменились», - сказал Пике.

Впрочем, он отметил, что сейчас между игроком и бывшим тренером всё хорошо.

«Сейчас отношения идеальные. Но по ходу того сезона я действительно обдумывал решение уйти из клуба», - сказал он.