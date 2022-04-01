Маскерано: «Хави принесёт «Барселоне» большое будущее»

Бывший защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился своим мнением по поводу работы Хави на посту главного тренера клуба.

«Мне нравятся идея Хави. Я не знаю, смогут ли они бороться за чемпионство, но я уверен, что Хави принесет «Барселоне» большое будущее», - сказал Маскерано в интервью Marca.

«Барселона» в настоящее время занимает третье место в Ла Лиге, но может обойти «Севилью» и выйти на второе место, если обыграет андалузскую команду на «Камп Ноу» в воскресенье вечером.

Хави сменил на посту главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана. В предыдущем туре «Барселона» разгромила «Реал» на его поле со счетом 4:0.