Дембеле готов продолжить переговоры с «Барселоной»

Окружение нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле готово продолжить переговоры с «Барселоной» о продлении контракта, сообщает GFFN.

По информации источника, главный тренер каталонцев Хави не планирует расставаться с 24-летним французом. Однако стороны никак не могут договориться об условиях контракта. Чтобы остаться в «Барселоне», Дембеле придётся снизить свои финансовые запросы.

В текущем сезоне Дембеле провёл за сине-гранатовых 17 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав 9 результативных передач. Контракт футболиста сборной Франции с испанским клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.