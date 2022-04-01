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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле готов продолжить переговоры с «Барселоной»

01 Апреля 2022 • 12:37 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
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02.04 15:00

Окружение нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле готово продолжить переговоры с «Барселоной» о продлении контракта, сообщает GFFN.

По информации источника, главный тренер каталонцев Хави не планирует расставаться с 24-летним французом. Однако стороны никак не могут договориться об условиях контракта. Чтобы остаться в «Барселоне», Дембеле придётся снизить свои финансовые запросы.

В текущем сезоне Дембеле провёл за сине-гранатовых 17 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав 9 результативных передач. Контракт футболиста сборной Франции с испанским клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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