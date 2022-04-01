«Барселона» и «Реал» снова включились в борьбу за Адейеми

«Барселона» и «Реал» снова включились в борьбу за нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, сообщает SPORT.

Ранее сообщалось, что Адейеми согласовал все условия по переходу с дортмундской «Боруссией». Но недавние сообщения из Германии утверждали, что переход Адейеми в Дортмунд столкнулся с проблемой, и «Зальцбург» выдвинул ультиматум команде Бундеслиги, чтобы представить конкретное предложение и завершить сделку до Пасхи или вообще пропустить трансфер.

Это событие, по-видимому, насторожило как «Барселону», так и «Реал Мадрид», которые внимательно следят за ситуацией.