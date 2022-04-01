Черышева в «Спартаке» не будет

«Спартак» не планирует подписывать вингера «Валенсии» Дениса Черышева. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на источник в «Спартаке» и собеседника знакомого с ситуацией.

Московский клуб зимой контактировал с 31-летним игроком, однако было решено оказаться от потенциального приобретения. Причиной послужили постоянные травмы футболиста и его возраст.

Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» в 2019 году за €6 млн. Контракт игрока истекает летом.

В текущем сезоне нападающий «летучих мышей» провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.