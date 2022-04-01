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Чемпионат Испании. Ла Лига

Холанн был восхищен победой «Барселоны» над «Реалом»

01 Апреля 2022 • 10:34 Комментировать

Молодой норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн остался под большим впечатлением от крупной победой «Барселоны» над мадридским «Реалом».

По информации издания Mundo Deportivo, 21-летний норвежский футболист был восхищён уверенной победой каталонской команды над «Реалом» в эль-класико. Напомним, что Холанн ещё не определился с тем, куда перейдёт этим летом. На форварда претендуют «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона».

Напомним, что в этом Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 17 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига Эрлинг Холанн
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