Холанн был восхищен победой «Барселоны» над «Реалом»

Молодой норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн остался под большим впечатлением от крупной победой «Барселоны» над мадридским «Реалом».

По информации издания Mundo Deportivo, 21-летний норвежский футболист был восхищён уверенной победой каталонской команды над «Реалом» в эль-класико. Напомним, что Холанн ещё не определился с тем, куда перейдёт этим летом. На форварда претендуют «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона».

Напомним, что в этом Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 17 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал пять ассистов.