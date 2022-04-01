Защитник «Барселоны» Херард Пике раскритиковал бывшего президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу.

Ранее Бартомеу подвергся резкой критике за то, как он распоряжается финансами клуба, из-за чего «Барса» оказалась в долгах.

«Он человек, чья неуверенность или желание сделать всех счастливыми означают, что он не знает, как сказать «нет». Он не знает, как решать проблемы», - сказал Пике в интервью изданию Marca.

Ранее сообщалось, что бывший президент нанял компанию, которая должна была заниматься пиаром клуба, но при этом порочила репутацию игроков.