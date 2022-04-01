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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа: Игра с «Барселоной» была просто кочкой на нашем пути

01 Апреля 2022 • 08:06 Комментировать

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа в разговоре с журналистами высказался по поводу крупного поражения мадридской команды от «Барселоны».

Куртуа сказал, что против каталонского клуба «сливочные» сыграли не лучшим образом, но болельщики до конца поддерживали «Реал», что очень важно. Тибо отметил, что игра с «Барселоной» была просто кочкой на пути мадридского клуба. Голкипер добавил, что футболисты «Реала» уверены в своих силах и рассчитывают на чемпионство.

Напомним, что на данный момент «Реал» занимает первую строчку в испанском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига Тибо Куртуа
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