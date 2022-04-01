«Барселона» и Дембеле снова не сошлись в условиях по контракту

«Барселона» снова не смогла сойтись с нападающим Усманом Дембеле в условиях по новому контракту. Переговоры зашли в тупик.

По словам испанского журналиста Хосе Альвареса, «Барселона» не предложит Усману Дембеле сделку на сумму более 8 миллионов евро в год. Срок соглашения составит четыре года, в то время как победитель чемпионата мира по футболу 2018 года готов заключить контракт только на два года.

Хотя Дембеле, как сообщается, готов посвятить свое долгосрочное будущее «Барселоне», он просит контракт на ошеломляющую сумму в 20 миллионов евро в год. И на фоне продолжающихся финансовых проблем «Барселоны» «сине-гранатовые» никак не могут позволить себе платить такую зарплату.

На данный момент обе стороны не могут сойтись с условиями нового контракта. И если ситуация кардинально не изменится, похоже, что Дембеле покинет «Барселону» в качестве свободного агента.