Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и Дембеле снова не сошлись в условиях по контракту

01 Апреля 2022 • 08:04 Комментировать

«Барселона» снова не смогла сойтись с нападающим Усманом Дембеле в условиях по новому контракту. Переговоры зашли в тупик.

По словам испанского журналиста Хосе Альвареса, «Барселона» не предложит Усману Дембеле сделку на сумму более 8 миллионов евро в год. Срок соглашения составит четыре года, в то время как победитель чемпионата мира по футболу 2018 года готов заключить контракт только на два года.

Хотя Дембеле, как сообщается, готов посвятить свое долгосрочное будущее «Барселоне», он просит контракт на ошеломляющую сумму в 20 миллионов евро в год. И на фоне продолжающихся финансовых проблем «Барселоны» «сине-гранатовые» никак не могут позволить себе платить такую зарплату.

На данный момент обе стороны не могут сойтись с условиями нового контракта. И если ситуация кардинально не изменится, похоже, что Дембеле покинет «Барселону» в качестве свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Апреля
08:25 · Россия. Премьер-лига
Бушманов поделился своим мнением по поводу возможного перехода Черышева в «Спартак»
08:06 · Испания. Ла Лига
Куртуа: Игра с «Барселоной» была просто кочкой на нашем пути
08:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и Дембеле снова не сошлись в условиях по контракту
04:45 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» по-прежнему верит в Эдена Азара
04:34 · Испания. Ла Лига
«Ювентус» нашел оптимальную замену Дибале в Мадриде
04:34 · Испания. Ла Лига
Марсело захотел задержаться в «Реале» ещё на годик
04:00 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг летом будет выставлен на трансферный рынок 1
03:23 · Испания. Ла Лига
Пике: «Игра с «Эспаньолом» лучше секса» 1
31 Марта
23:50 · Испания. Ла Лига
Винисиус готов подписать новый контракт с «Реалом»
23:40 · Испания. Ла Лига
Пике хочет, чтобы Дембеле остался в «Барселоне»
21:59 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Лидс»
19:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» согласовал аренду Винисиуса Тобиаса
19:12 · Испания. Ла Лига
Бензема сможет помочь «Реалу» в матче против «Сельты»
18:50 · Англия. Премьер-лига
«Реал» наблюдает за ситуацией с контрактом Тилеманса
17:40 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лидса» Марш не стал отрицать переход Рафиньи в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем