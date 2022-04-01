«Ювентус» нашел оптимальную замену Дибале в Мадриде

«Ювентус» продолжает поиск замены Пауло Дибала, причем на данный момент у представителей клуба есть несколько кандидатур.

По мнению главного тренера Массимилиано Аллегри, лучший вариант — Марко Асенсио.

Испанец не смог договориться с «Реалом» о подписании нового контракта. Более того, атакующий полузащитник переживает за свое будущее с приходом Килиана Мбаппе.

Контракт с «Реалом» действует до лета 2023 года.

Сумма трансфера составит около 40 млн евро, если «Ювентус» сможет договориться с Флорентино Пересом.