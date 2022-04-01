Люк де Йонг летом будет выставлен на трансферный рынок

Форвард «Севильи» Люк де Йонг, который на данный момент находится в «Барселоне» в рамках арендного соглашения, будет выставлен на трансферный рынок.

Издание Mundo Deportivo сообщает о том, что менеджмент «Севильи» ожидает возвращения нидерландца из Каталонии, дабы тут же продать его. Действующий контракт с «нервионцами» работает до лета 2023 года.

Если найти покупателя не получится, футболист останется до завершения договора.

«Барселона» не планирует оставлять де Йонга в команде, который за 15 матчей забил 5 голов в Ла Лиге.