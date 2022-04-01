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Пике: «Игра с «Эспаньолом» лучше секса»

01 Апреля 2022 • 03:23 Комментировать

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал атмосферу игры против «Эспаньола».

«У меня давно уже столько денег, сколько во всем бюджете «Эспаньола».

Мне очень нравится выступать на их арене. Даже больше, чем на стадионе «Реала». Я был в восторге от возвращения этой команды в Примеру. Здесь особенная атмосфера. Обожаю выходить на поле и слышать свист негодующих фанатов. Сразу заряжаюсь положительной энергией.

Игра с «Эспаньолом» лучше секса» — сказал Пике изданию Marca.

Следует отметить, что «Эспаньол» — географический сосед «Барселоны» и также находится в одном округе (Каталония).


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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