Пике хочет, чтобы Дембеле остался в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что хочет, чтобы его одноклубник Усман Дембеле подписал новый контракт с командой.

«Я бы очень хотел, чтобы Дембеле продлил контракт с клубом. Он важный игрок для тренера», — приводит слова Пике Diario Sport со ссылкой на The Wild Project.

В конце марта испанские СМИ сообщили о том, что боссы каталонского клуба после уговоров главного тренера Хави возобновили переговоры с Дембеле по поводу продления контракта. Испанский наставник многократно в своих интервью заявлял, что надеется на молодого француза.

24-летний Дембеле в нынешнем сезоне сыграл 21 матч за сине-гранатовых, забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.