«Бетис» хочет подписать 18-летнего форварда «Анжера» Мохамеда Али-Чо, сообщает Foot Mercato.

У форварда был неоднозначный сезон, но он по-прежнему высоко ценится многими крупными клубами по всей Европе. В январе дортмундская «Боруссия» начала переговоры с Чо, «Анжер» хотел продать игрока за 40 миллионов евро, в то время как «Челси» и «Атлетико» также следили за ситуацией.

Контракт футболиста заканчивается в 2023 году, поэтому в «Бетисе» считают, что могут приобрести игрока по более низкой цене. Испанский клуб уже связался с окружением игрока по поводу возможной сделки, но официальной информации пока не последовало.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 24 матча и забил 2 гола.