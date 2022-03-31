Винисиус подпишет новый контракт с «Реалом» летом

Нападающий «Реала» Винисиус подпишет с клубом новый пятилетний контракт с увеличением зарплаты, сообщили источники в клубе.

Сейчас Винисиус зарабатывает около 3 миллионов евро в год, что делает его одним из игроков с самыми низкими доходами наряду с Дани Себальосом, Хесусом Вальехо или запасным вратарем Луниным. Нападающий проявил терпение, и его новая зарплата намного лучше будет отражать его статус и значимость в команде, говорится в сообщении.

Уход таких игроков, как Гарет Бэйл, Иско или Марсело, позволит клубу предложить Винисиусу более высокую зарплату, в то время как они могут позволить себе потенциальное подписание контракта с Килианом Мбаппе и Холанном или Чуамени.