«Реал» нашёл замену Модричу

«Реал» хочет приобрести полузащитника дортмундской «Борусссии» Джуда Беллингема в 2023 году, сообщает AS.

По информации источника, в молодом англичанине видят долгосрочную замену лидеру «сливочных» Луке Модричу, которому в 2023 году исполнится уже 38 лет. Сообщается, что на этот трансфер «Реал» будет готов потратить большую сумму.

Беллингем перешёл в «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году за €25 млн. Сейчас его цена на Transfermarkt составляет €75 млн.

В текущем сезоне 18-летний игрок сборной Англии провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал 13 результативных передач. Его действующий контракт со «шмелями» рассчитан до 2025 года.